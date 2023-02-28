Вашкова (Залина) Прасковья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти17.12.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Залин Семён Фролович
Мать: Залина Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Вашков Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1789 ст.
Рождение ребёнка
Около ?.01.1795 ст.
Дочь: Вашкова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Вашков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Вашков Иван Васильевич
Смерть
17.12.1833