Вашкова (Залина) Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Залина) Прасковья Семёновна

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Место рождения

Белев

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

17.12.1833

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Залин Семён Фролович

Мать: Залина Анна Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Вашков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Васильевич

Бракосочетание
До 1789 ст.

Муж: Вашков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около ?.01.1795 ст.

Дочь: Вашкова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Вашков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Вашков Василий Иванович

Отец ребёнка: Вашков Иван Васильевич

Смерть
17.12.1833
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