Залина Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залина Анна Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Никулина Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Залин Семён Фролович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1752 ст.

Муж: Залин Семён Фролович

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Залин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Залин Семён Фролович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Вашкова Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Залин Семён Фролович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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