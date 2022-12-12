Залина Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Никулина Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Залин Семён Фролович
Бракосочетание
До 1752 ст.
Муж: Залин Семён Фролович
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Залин Иван Семёнович
Отец ребёнка: Залин Семён Фролович
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Вашкова Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Залин Семён Фролович
Смерть
Неизвестно