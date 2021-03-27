Никулина (Залина) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Залина) Евдокия Семёновна

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Залин Семён Фролович

Мать: Залина Анна Артемьевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1771

Муж: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Никулин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Никулин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Никулин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Никулин Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Никулин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Никулин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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