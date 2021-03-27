Никулина (Залина) Евдокия Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Залин Семён Фролович
Мать: Залина Анна Артемьевна
Бракосочетание
До 1771
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Никулин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Никулин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Никулин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно