Никулин Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Никулин Фёдор Иванович
Бракосочетание
До 1801
Жена: Никулина Ксения Ниловна
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Никулин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Никулина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Никулин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Никулина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна
Смерть
Неизвестно