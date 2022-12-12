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Никулин Василий Фёдорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Никулин Фёдор Иванович

Мать: Никулина Евдокия Семёновна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1801

Жена: Никулина Ксения Ниловна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Никулин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Никулина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Никулин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Никулина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Никулина Ксения Ниловна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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