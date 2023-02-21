Никулина Ксения Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Ксения Ниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Никулин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1801

Муж: Никулин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Никулина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Никулин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Никулина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1816
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
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