Никулина Ксения Ниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Никулин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович
Бракосочетание
До 1801
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Никулина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Никулин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Никулина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Никулин Василий Фёдорович
Смерть
До 1816