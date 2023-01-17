Никулин Семён Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Никулин Фёдор Иванович
Бракосочетание
04.05.1809 ст.
Жена: Никулина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Никулина Анна Семёновна
Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Никулина Мария Семёновна
Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Никулина Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно