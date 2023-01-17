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Никулин Семён Фёдорович

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Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Никулин Фёдор Иванович

Мать: Никулина Евдокия Семёновна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.05.1809 ст.

Жена: Никулина Мария Сергеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Никулина Анна Семёновна

Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Никулина Мария Семёновна

Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Никулин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Никулина Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Никулина Мария Сергеевна

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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