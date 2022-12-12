Никулина (Иванова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Иванова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.05.1809 ст.

Муж: Никулин Семён Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Никулина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Никулина Мария Семёновна

Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Никулин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Никулина Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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