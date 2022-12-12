Никулина (Иванова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1809 ст.
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Никулина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Никулина Мария Семёновна
Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Никулина Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Никулин Семён Фёдорович
Смерть
Неизвестно