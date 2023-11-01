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Пыжев Карп Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пыжев Лазарь Иванович

Мать: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пыжев Никита Карпович

Мать ребёнка: Степанида Лавреновна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Федосья Карповна

Мать ребёнка: Степанида Лавреновна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Семен Карпович

Мать ребёнка: Степанида Лавреновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пыжев Иван Карпович

Мать ребёнка: Степанида Лавреновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Лавреновна

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