Пыжев Карп Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пыжев Лазарь Иванович
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Степанида Лавреновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Федосья Карповна
Мать ребёнка: Степанида Лавреновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пыжев Семен Карпович
Мать ребёнка: Степанида Лавреновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пыжев Иван Карпович
Мать ребёнка: Степанида Лавреновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Лавреновна