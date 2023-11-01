Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Пыжева) Марина Лазаревна
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Пыжева) Ефимия Лазаревна
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Пыжев Карп Лазаревич
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пыжев Иван Лазаревич
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Пыжева) Марина Лазаревна
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Пыжева) Марта Лазаревна
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пыжев) Мавра Лазаревна
Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович