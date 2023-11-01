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Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Пыжева) Марина Лазаревна

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пыжев Николай Лазаревич

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Пыжева) Ефимия Лазаревна

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Пыжев Карп Лазаревич

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Пыжев Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Пыжева) Марина Лазаревна

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пыжев Никифор Лазаревич

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Пыжева) Марта Лазаревна

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пыжев Устин Лазаревич

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пыжев) Мавра Лазаревна

Отец ребёнка: Пыжев Лазарь Иванович

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