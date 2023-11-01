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Пыжев Семен Карпович
Пыжев Семен Карпович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Карп Лазаревич
1825 г.р.
Мать
Степанида Лавреновна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Пыжев Карп Лазаревич
Мать:
Степанида Лавреновна
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