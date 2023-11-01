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Степанида Лавреновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Карп Лазаревич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пыжев Никита Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Пыжева) Федосья Карповна

Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыжев Семен Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пыжев Иван Карпович

Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич

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