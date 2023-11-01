Степанида Лавреновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Карп Лазаревич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Пыжева) Федосья Карповна
Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пыжев Семен Карпович
Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пыжев Иван Карпович
Отец ребёнка: Пыжев Карп Лазаревич