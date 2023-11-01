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Пыжев Никита Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Пыжев Карп Лазаревич

Мать: Степанида Лавреновна

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