Журавлева Федосия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти23.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1905
Дочь: Александра Ксенофонтовна
Отец ребёнка: не указан
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Романова Антонина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1910
Сын: Журавлев Павел Ксенофонтович
Отец ребёнка: не указан
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1914
Сын: Журавлев Анатолий Ксенофонтович
Отец ребёнка: не указан
Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Журавлев Валентин Ксенофонтович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Нина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
23.01.1969