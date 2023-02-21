Журавлева Федосия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Федосия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

23.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1905

Дочь: Александра Ксенофонтовна

Отец ребёнка: не указан

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Романова Антонина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.01.1910

Сын: Журавлев Павел Ксенофонтович

Отец ребёнка: не указан

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1914

Сын: Журавлев Анатолий Ксенофонтович

Отец ребёнка: не указан

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1918

Сын: Журавлев Валентин Ксенофонтович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Нина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
23.01.1969
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