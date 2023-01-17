Журавлев Анатолий Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Анатолий Ксенофонтович

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Место рождения

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.05.1914

Дата смерти

22.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914

Отец: не указан

Мать: Журавлева Федосия Никитична

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Мария Андреевна

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Смерть
22.04.1942
Спасская Полисть, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
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