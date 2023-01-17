Журавлев Анатолий Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения11.05.1914
Дата смерти22.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1914
Отец: не указан
д.Новое Ильдеряково Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Мария Андреевна
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Смерть
22.04.1942
Спасская Полисть, Чудовский муниципальный район, Новгородская область