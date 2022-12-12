село Новое Ильдеряково, село Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Новое Ильдеряково

Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3403Новая Ильдерякова, д. каз.при рч. Сульче.6030108349321
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Аксубаевская волость
1442. Нв. Ильдерякова (Токмакла, По ключу Яшкильде), деревня бывшая государственная, при речке Малой Сульче, дворов 157, жителей 855

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Аксубаевская волость
с. Ильдеряково Новое, Аксубаевскойрусские и чуваши1469
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с. По Ключу Яшкильдин, Аксубаевскойсм. Ильдеряково Новое.
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с. Токмаклы, Аксубаевскойсм. с. Ильдеряково Новое.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Аксубаевский район
188631Новое Ильдеряковосело54°54'50°54'N-39-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Староильдеряковское сельское поселение
92604455106с Новое Ильдеряковосело
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