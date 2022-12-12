Новое Ильдеряково
Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3403Новая Ильдерякова, д. каз.при рч. Сульче.6030108349321Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1442. Нв. Ильдерякова (Токмакла, По ключу Яшкильде), деревня бывшая государственная, при речке Малой Сульче, дворов 157, жителей 855
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Ильдеряково Новое, Аксубаевскойрусские и чуваши1469Показать скан
с. По Ключу Яшкильдин, Аксубаевскойсм. Ильдеряково Новое.Показать скан
с. Токмаклы, Аксубаевскойсм. с. Ильдеряково Новое.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188631Новое Ильдеряковосело54°54'50°54'N-39-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Аксубаевский муниципальный район, Староильдеряковское сельское поселение
92604455106с Новое Ильдеряковосело
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