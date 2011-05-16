Журавлева (Григорьева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1921
Дата смерти16.05.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Анатолий Ксенофонтович
Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Смерть
16.05.2011