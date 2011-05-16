Журавлева (Григорьева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Григорьева) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1921

Дата смерти

16.05.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Анатолий Ксенофонтович

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Смерть
16.05.2011
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