Журавлев Павел Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения12.01.1910
Дата смерти23.02.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1910
Отец: не указан
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
24.02.1941
Дочь: Раиса Павловна
Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна
Военная служба
1941
Род войск: Химическое отделение 1158 полка особой Бугулымской дивизии Воинское звание: сержант
Рождение ребёнка
25.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Тамара Павловна
Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Павловна
Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1958