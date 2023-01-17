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Журавлев Павел Ксенофонтович

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Место рождения

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.01.1910

Дата смерти

23.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1910

Отец: не указан

Мать: Журавлева Федосия Никитична

Аксубаево, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
с.Аксубаево Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
24.02.1941

Дочь: Раиса Павловна

Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна

Военная служба
1941
Род войск: Химическое отделение 1158 полка особой Бугулымской дивизии Воинское звание: сержант
Рождение ребёнка
25.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Тамара Павловна

Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Павловна

Мать ребёнка: Журавлева Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Клавдия Александровна

Смерть
23.02.1958
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