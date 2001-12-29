Журавлева Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1914

Дата смерти

29.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович

Рождение ребёнка
24.02.1941

Дочь: Раиса Павловна

Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович

Рождение ребёнка
25.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович

Рождение ребёнка
29.07.1951

Дочь: Тамара Павловна

Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина Павловна

Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Павел Ксенофонтович

Смерть
29.12.2001
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