Журавлева Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1914
Дата смерти29.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
24.02.1941
Дочь: Раиса Павловна
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
25.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
29.07.1951
Дочь: Тамара Павловна
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина Павловна
Отец ребёнка: Журавлев Павел Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2001