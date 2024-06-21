Гребенникова Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГребенникова Елена

Гребенникова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенников Александр Никитич

Рождение ребёнка
23.02.1942

Сын: Гребенников Вадим Александрович

Отец ребёнка: Гребенников Александр Никитич

Монголия
Рождение ребёнка
1943

Сын: Гребенников Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Гребенников Александр Никитич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

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Отец ребёнка: Гребенников Александр Никитич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гребенников Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Гребенников Александр Никитич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1951

Сын: Гребенников Юрий Александрович

Отец ребёнка: Гребенников Александр Никитич

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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