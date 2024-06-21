Гребенников Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Александр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенникова Елена

Рождение ребёнка
23.02.1942

Сын: Гребенников Вадим Александрович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена

Рождение ребёнка
1943

Сын: Гребенников Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенникова Елена

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Гребенников Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1951

Сын: Гребенников Юрий Александрович

Мать ребёнка: Гребенникова Елена

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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