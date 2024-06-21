Гребенников Александр Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гребенникова Елена
Рождение ребёнка
23.02.1942
Сын: Гребенников Вадим Александрович
Мать ребёнка: Гребенникова Елена
Рождение ребёнка
1943
Сын: Гребенников Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Гребенникова Елена
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенникова Елена
Рождение ребёнка
1949
Сын: Гребенников Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Гребенникова Елена
Рождение ребёнка
22.04.1951
Сын: Гребенников Юрий Александрович
Мать ребёнка: Гребенникова Елена
Смерть
Неизвестно