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Гребенников Юрий Александрович

Место рождения

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

Дата рождения

22.04.1951

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1951

Отец: Гребенников Александр Никитич

Мать: Гребенникова Елена

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
2004
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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