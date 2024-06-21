Гребенников Вадим Александрович 23.02.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гребенников Вадим Александрович

Место рождения

Монголия

Дата рождения

23.02.1942

Дата смерти

29.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942

Отец: Гребенников Александр Никитич

Мать: Гребенникова Елена

Монголия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.05.1979

Сын: Гребенников Андрей Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оленегорск, город Оленегорск, Мурманская область
Смерть
29.03.1994
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область

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