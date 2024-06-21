Гребенников Вадим Александрович
Место рожденияМонголия
Дата рождения23.02.1942
Дата смерти29.03.1994
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1942
Отец: Гребенников Александр Никитич
Мать: Гребенникова Елена
Монголия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.1979
Сын: Гребенников Андрей Вадимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.03.1994
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область