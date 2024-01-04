Трофимова (Тимофеева) Аграфена (Агриппина) Егоровна
Место рождения
Дата рождения12.07.1898 ст.
Дата смерти12.07.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898 ст.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Трофимова Драида Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трофимова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Абросимова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Трофимов Навамир Иванович
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
?.01.1927
Дочь: Трофимова Роза Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
11.06.1931
Дочь: Яковлева Луиза Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
24.08.1935
Дочь: Трофимова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
14.10.1937
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Трофимова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1985