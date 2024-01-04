Трофимова (Тимофеева) Аграфена (Агриппина) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Тимофеева) Аграфена (Агриппина) Егоровна

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Место рождения

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.07.1898 ст.

Дата смерти

12.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898 ст.

Отец: Тимофеев Егор (Георгий) Тимофеевич

Мать: Тимофеева Ольга Емельяновна

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Трофимова Драида Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трофимова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Абросимова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Трофимов Навамир Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
?.01.1927

Дочь: Трофимова Роза Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
11.06.1931

Дочь: Яковлева Луиза Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.08.1935

Дочь: Трофимова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.10.1937

Сын: Трофимов Нил Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Трофимова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Иван Трофимович

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
12.07.1985
Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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