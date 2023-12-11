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Трофимов Иван Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1893

Дата смерти

18.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Трофимова Драида Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Трофимова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Абросимова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Трофимов Навамир Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
?.01.1927

Дочь: Трофимова Роза Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
11.06.1931

Дочь: Яковлева Луиза Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.08.1935

Дочь: Трофимова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.10.1937

Сын: Трофимов Нил Иванович

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Трофимова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Аграфена Егоровна

Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
18.08.1972
Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
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