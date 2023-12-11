Трофимов Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1893
Дата смерти18.08.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Трофимова Драида Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Трофимова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Абросимова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Трофимов Навамир Иванович
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
?.01.1927
Дочь: Трофимова Роза Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
11.06.1931
Дочь: Яковлева Луиза Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
24.08.1935
Дочь: Трофимова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
14.10.1937
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Трофимова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Трофимова Аграфена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1972