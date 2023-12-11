Абросимова (Трофимова) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбросимова (Трофимова) Нина Ивановна

Абросимова (Трофимова) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
15.04.1949

Сын: Абросимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Парфентьева Эмилия Васильевна

Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Абросимов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абросимов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно
Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close