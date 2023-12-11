Абросимова (Трофимова) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
15.04.1949
Сын: Абросимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Парфентьева Эмилия Васильевна
Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Абросимов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абросимов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Абросимов Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Успенский 1-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область