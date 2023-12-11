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Трофимова Роза Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1927

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1927

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Аграфена Егоровна

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