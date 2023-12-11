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Трофимова Роза Ивановна
Трофимова Роза Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.01.1927
Пол
Женский
Отец
Трофимов Иван Трофимович
1893 г.р.
Мать
Трофимова (Тимофеева) Аграфена (Агриппина) Егоровна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1927
Отец:
Трофимов Иван Трофимович
Мать:
Трофимова Аграфена Егоровна
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