Трофимов Навамир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Навамир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Трофимова Елена Навамировна

Мать ребёнка: Трофимова Анфиса Григорьевна

Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Валерий Навамирович

Мать ребёнка: Трофимова Анфиса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Анфиса Григорьевна

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