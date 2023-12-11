Трофимов Навамир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Трофимова Елена Навамировна
Мать ребёнка: Трофимова Анфиса Григорьевна
Успенский 3-й, Зиминский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Валерий Навамирович
Мать ребёнка: Трофимова Анфиса Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно