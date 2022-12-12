Христенко Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения06.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1883
Отец: Христенко Павел Фёдорович
Мать: Матрона Никитична
Ф. 679, О. 10, Д. 201, файл 1030 (стр. 235), запись 68 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-WV2C
Крещение
06.10.1883
Николаевская церковь
Бракосочетание
27.01.1906
Селище, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 1282, файл 379 (стр. 260), запись 9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-73GT | Александро-Невская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1907
Дочь: Бондаренко Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Ф,679, О. 10, Д. 1325, файл 811 (стр. 199), запись 65 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDJ
Рождение ребёнка
20.11.1910
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Ф. 679, О. 10, Д. 1415, файл 111 (стр. 297), запись 52 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-8R3M
Рождение ребёнка
28.10.1912
Сын: Христенко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Ф. 679, О. 10, Д. 1485, файл 160 (стр. 252), заись 59 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-7Q4F
Рождение ребёнка
03.10.1914
Дочь: Евфросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Ф. 679, О. 10, Д. 1551, файл 899 (стр. 205), запись 52
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Евфросиния Яковлевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Ф. 679, О. 10, Д 1610, файл 221 (стр. 156), запись 14 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-H3SB
Рождение ребёнка
20.07.1921
Сын: Христенко Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Ф. 679, О. 10, Д. 3133, файл 83 (стр. 79), запись 282 Третий ребенок, род занятий отца записано "хлебоп." Место рождения: Черниговская губ, Нежинский уезд, Носовская вол., м. Носовка, 6 уч. Отцу 38... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прискилла Яковлевна
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Христенко Матрона Евфимовна
Смерть
Неизвестно