Бондаренко (Христенко) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения18.11.1907
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1907
Ф,679, О. 10, Д. 1325, файл 811 (стр. 199), запись 65 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDJ
Крещение
18.11.1907
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1931
Сын: Бондаренко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович
Лесовые Хуторы, Чернігівська область
стар.: Жовтень село Лесные Хутора Нежинский район, Черниговская область, Украина Лесовы́е Хуторы́ (укр. Лісові Хутори; до 2016 года — Жо́втень[1], укр. Жовтень) — село в Носовском районе Черниговской... Показать все
Рождение ребёнка
1933
Сын: Бондаренко Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Бондаренко) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович
Смерть
2005