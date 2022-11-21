Бондаренко (Христенко) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Христенко) Анна Яковлевна

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

18.11.1907

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 г.р.
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1940 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1907

Отец: Христенко Яков Павлович

Мать: Христенко (Кошовая) Матрона Евфимовна

Носовка, Чернігівська область
Ф,679, О. 10, Д. 1325, файл 811 (стр. 199), запись 65 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDJ
Крещение
18.11.1907
Носовка, Чернігівська область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
01.02.1931

Сын: Бондаренко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович

Лесовые Хуторы, Чернігівська область
стар.: Жовтень село Лесные Хутора Нежинский район, Черниговская область, Украина Лесовы́е Хуторы́ (укр. Лісові Хутори; до 2016 года — Жо́втень[1], укр. Жовтень) — село в Носовском районе Черниговской... Показать все
Рождение ребёнка
1933

Сын: Бондаренко Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Бондаренко) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Бондарь Сергей Иоаннович

Смерть
2005

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