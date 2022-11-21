(Христенко) Матрона Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти31.03.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1875
Дочь: (Христенко) Мария Павловна
Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-XPTG
Рождение ребёнка
24.07.1880
Дочь: (Христенко) Анна Павловна
Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-QG2Y
Рождение ребёнка
06.10.1883
Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович
Ф. 679, О. 10, Д. 201, файл 1030 (стр. 235), запись 68 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-WV2C
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович
Смерть
31.03.1908