(Христенко) Матрона Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Христенко) Матрона Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

31.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1875

Дочь: (Христенко) Мария Павловна

Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-XPTG
Рождение ребёнка
24.07.1880

Дочь: (Христенко) Анна Павловна

Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-QG2Y
Рождение ребёнка
06.10.1883

Сын: Христенко Яков Павлович

Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 201, файл 1030 (стр. 235), запись 68 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-WV2C
Рождение ребёнка
1888

Сын: Христенко Иван Павлович

Отец ребёнка: Христенко Павел Фёдорович

Смерть
31.03.1908

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