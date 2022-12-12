(Христенко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения24.07.1880
Дата смерти09.09.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880
Отец: Христенко Павел Фёдорович
Мать: Матрона Никитична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-QG2Y
Крещение
24.07.1880
Николаевская церковь
Смерть
09.09.1882
Причина смерти: ChildhoodDisease | От дезентерии | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3D-KSKG
Похороны
11.09.1882