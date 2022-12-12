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(Христенко) Анна Павловна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

24.07.1880

Дата смерти

09.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1880

Отец: Христенко Павел Фёдорович

Мать: Матрона Никитична

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-QG2Y
Крещение
24.07.1880
Носовка, Чернігівська область
Николаевская церковь
Смерть
09.09.1882
Носовка, Чернігівська область
Причина смерти: ChildhoodDisease | От дезентерии | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3D-KSKG
Похороны
11.09.1882
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