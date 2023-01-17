(Христенко) Евфросиния Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Христенко) Евфросиния Яковлевна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

03.10.1914

Дата смерти

21.10.1914

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1914

Отец: Христенко Яков Павлович

Мать: Христенко Матрона Евфимовна

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 1551, файл 899 (стр. 205), запись 52
Крещение
03.10.1914
Носовка, Чернігівська область
Николаевская церковь
Смерть
21.10.1914
Причина смерти: Infant | От детской | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3F-9ZHG
Похороны
23.10.1914
Носовка, Чернігівська область
Николаевская церковь
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