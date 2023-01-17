(Христенко) Евфросиния Яковлевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1914
Дата смерти21.10.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1914
Ф. 679, О. 10, Д. 1551, файл 899 (стр. 205), запись 52
Крещение
03.10.1914
Николаевская церковь
Смерть
21.10.1914
Причина смерти: Infant | От детской | https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3F-9ZHG
Похороны
23.10.1914
Николаевская церковь