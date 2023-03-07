Христенко (Кошовая) Матрона Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христенко (Кошовая) Матрона Евфимовна

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Место рождения

Селище, Чернігівська область

Дата рождения

26.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1888

Отец: Кошовой Евфим Косьмич

Мать: Кошовая Мелания Емельяновна

Селище, Чернігівська область
Ф. 679, о. 10, д. 398, файл 54 (стр. 165), запись 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDL и https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Y-JQ41 | Александро-Невская церковь
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Христенко Яков Павлович

Селище, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 1282, файл 379 (стр. 260), запись 9 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-73GT | Александро-Невская церковь
Рождение ребёнка
18.11.1907

Дочь: Бондаренко Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Ф,679, О. 10, Д. 1325, файл 811 (стр. 199), запись 65 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDJ
Рождение ребёнка
20.11.1910

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 1415, файл 111 (стр. 297), запись 52 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ3-8R3M
Рождение ребёнка
28.10.1912

Сын: Христенко Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 1485, файл 160 (стр. 252), заись 59 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-7Q4F
Рождение ребёнка
03.10.1914

Дочь: Евфросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 1551, файл 899 (стр. 205), запись 52
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Евфросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д 1610, файл 221 (стр. 156), запись 14 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQQ-H3SB
Рождение ребёнка
20.07.1921

Сын: Христенко Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Носовка, Чернігівська область
Ф. 679, О. 10, Д. 3133, файл 83 (стр. 79), запись 282 Третий ребенок, род занятий отца записано "хлебоп." Место рождения: Черниговская губ, Нежинский уезд, Носовская вол., м. Носовка, 6 уч. Отцу 38... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прискилла Яковлевна

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Христенко Яков Павлович

Смерть
Неизвестно
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