Свирина (Ларина) Вера Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1918
Дата смерти19.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1918
Отец: Ларин Степан Ильич
Мать: Ларина Мелания Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Свирин Иван Иванович
Смерть
19.08.2007