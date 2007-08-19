Свирина (Ларина) Вера Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Ларина) Вера Степановна

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1918

Дата смерти

19.08.2007

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1918

Отец: Ларин Степан Ильич

Мать: Ларина Мелания Ивановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Иван Иванович

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Иван Иванович

Смерть
19.08.2007
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
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