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Свирин Иван Иванович

Место рождения

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свирин Иван

Мать: не указана

Чуриловка, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
было 4 детей у него от 1 брака
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина (Ларина) Вера Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина неизв Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1949

Сын: Свирин Василий Иванович

Мать ребёнка: Свирина (Ларина) Вера Степановна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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