Свирин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свирин Иван
Мать: не указана
было 4 детей у него от 1 брака
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина неизв Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1949
Мать ребёнка: Свирина (Ларина) Вера Степановна
Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно