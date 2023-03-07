Кощеев Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1767 ст.
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1767 ст.
Отец: Кощеев Иван Силов
Бракосочетание
24.01.1787
Жена: Кощеева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кощеев Венедикт Филиппович
Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
13.02.1806 ст.
Дочь: Кощеева Дария Филипповна
Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834