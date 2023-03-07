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Кощеев Филипп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1767 ст.

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1767 ст.

Отец: Кощеев Иван Силов

Мать: Кощеева Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
24.01.1787

Жена: Кощеева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кощеев Венедикт Филиппович

Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Кощеев Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кощеев Анисим Филиппович

Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кощеев Кирилл Филиппович

Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
13.02.1806 ст.

Дочь: Кощеева Дария Филипповна

Мать ребёнка: Кощеева Дарья Петрова

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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