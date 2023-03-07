Кощеев Венедикт Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Венедикт Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кощеев Филипп Иванович

Мать: Кощеева Дарья Петрова

Бракосочетание
18.10.1809

Жена: Кощеева Ульяна Тимофеева

Рождение ребёнка
06.10.1811 ст.

Дочь: Кощеева Параскева Венедиктова

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Тимофеева

Рождение ребёнка
20.09.1816 ст.

Сын: Кощеев Калистрат Венидиктов

Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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