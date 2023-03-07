Кощеев Венедикт Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кощеев Филипп Иванович
Мать: Кощеева Дарья Петрова
Бракосочетание
18.10.1809
Жена: Кощеева Ульяна Тимофеева
Рождение ребёнка
06.10.1811 ст.
Дочь: Кощеева Параскева Венедиктова
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Тимофеева
Рождение ребёнка
20.09.1816 ст.
Сын: Кощеев Калистрат Венидиктов
Мать ребёнка: Кощеева Ульяна Тимофеева
Смерть
Неизвестно