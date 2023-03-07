Кощеева (Вахрушева) Ульяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти02.01.1859 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
18.10.1809
Рождение ребёнка
06.10.1811 ст.
Дочь: Кощеева Параскева Венедиктова
Отец ребёнка: Кощеев Венедикт Филиппович
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1816 ст.
Сын: Кощеев Калистрат Венидиктов
Отец ребёнка: Кощеев Венедикт Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1859 ст.