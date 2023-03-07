Кощеева (Вахрушева) Ульяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Вахрушева) Ульяна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

02.01.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Вахрушев Иван Михайлов

Мать: Вахрушева Варвара Климентова

Бракосочетание
18.10.1809

Муж: Кощеев Венедикт Филиппович

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1811 ст.

Дочь: Кощеева Параскева Венедиктова

Отец ребёнка: Кощеев Венедикт Филиппович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1816 ст.

Сын: Кощеев Калистрат Венидиктов

Отец ребёнка: Кощеев Венедикт Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.01.1859 ст.
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
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