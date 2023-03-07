Вахрушева (Ивонина) Варвара Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева (Ивонина) Варвара Климентова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

До 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

1788 г.р.
1799 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кощеева Ульяна Тимофеева

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Вахрушев Иаков Иванович

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Иван Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1845
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