Вахрушева (Ивонина) Варвара Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиДо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кощеева Ульяна Тимофеева
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1812
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1814
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вахрушев Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1845