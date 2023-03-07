Кощеев Кирилл Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кощеев Филипп Иванович
Мать: Кощеева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
31.05.1833 ст.
Дочь: Кощеева Акилина Кирилловна
Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина Кирилловна
Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Ирина Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858