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Кощеев Кирилл Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кощеев Филипп Иванович

Мать: Кощеева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кощеев Фокей Кириллович

Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
31.05.1833 ст.

Дочь: Кощеева Акилина Кирилловна

Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина Кирилловна

Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Максим Кириллович

Мать ребёнка: Кощеева Ирина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Ирина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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