Кощеева (Шмакова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Шмакова) Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Кокорская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Илья Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов

Рождение ребёнка
03.07.1767 ст.

Сын: Кощеев Филипп Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Перминова Федосия Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кощеева Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Силов

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
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