Кощеева (Шмакова) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кощеев Илья Иванович
Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов
Рождение ребёнка
03.07.1767 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Перминова Федосия Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кощеева Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Силов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Иван Силов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787