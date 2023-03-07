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Кощеев Иван Силов

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Место рождения

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кощеев Сила Малахов

Мать: Кощеева Матрона Григорьевна

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Илья Иванович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
03.07.1767 ст.

Сын: Кощеев Филипп Иванович

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Перминова Федосия Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кощеева Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Евдокия Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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