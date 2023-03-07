Кощеев Иван Силов
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кощеев Сила Малахов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Кощеев Илья Иванович
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
03.07.1767 ст.
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Перминова Федосия Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кощеева Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795