Кощеева (?Бревнова) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (?Бревнова) Матрона Григорьевна

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Место рождения

Лбы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Лбы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кощеев Степан Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кощеев Иван Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Феврония Силова

Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Кощеева Анастасия Силова

Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кощеев Федор Силов

Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Федосия Силова

Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Сила Малахов

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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