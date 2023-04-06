Кощеева (?Бревнова) Матрона Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кощеев Степан Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кощеев Иван Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Феврония Силова
Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Кощеева Анастасия Силова
Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кощеев Федор Силов
Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Федосия Силова
Отец ребёнка: Кощеев Сила Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Сила Малахов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795