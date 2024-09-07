Некрасов Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1853 ст.
Бракосочетание
28.10.1873 ст.
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №39, стр. 213
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Крымская (Некрасова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова (Хаврина) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1876 ст.
Дочь: Ступина (Некрасова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова (Хаврина) Мария Николаевна
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №172, стр. 106
Бракосочетание
21.01.1883 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №29, стр. 567 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. Некрасов Григорий Алексеевич - второй брак.
Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.
Сын: Некрасов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Некрасова (Потапова) Мария Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2648, стр. 20
Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.
Дочь: Некрасова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Некрасова (Потапова) Мария Ивановна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2678, стр. 36 Черкизово село, Св. Ильи Пророка церковь
Смерть
Неизвестно