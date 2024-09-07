Некрасова (Потапова) Мария Ивановна 1860 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова (Потапова) Мария Ивановна

Место рождения

Верея

Дата рождения

1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Потапов Иван Ефимович

Мать: Потапова Любовь Михайловна

Верея
Бракосочетание
21.01.1883 ст.

Муж: Некрасов Григорий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №29, стр. 567 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. Некрасов Григорий Алексеевич - второй брак.
Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.

Сын: Некрасов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2648, стр. 20
Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.

Дочь: Некрасова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич

Черкизово, Черкизовская волость, Московский уезд
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2678, стр. 36 Черкизово село, Св. Ильи Пророка церковь

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