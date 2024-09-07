Некрасова (Потапова) Мария Ивановна
Место рожденияВерея
Дата рождения1860 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Потапов Иван Ефимович
Верея
Бракосочетание
21.01.1883 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №29, стр. 567 ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. Некрасов Григорий Алексеевич - второй брак.
Рождение ребёнка
17.03.1897 ст.
Сын: Некрасов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2648, стр. 20
Рождение ребёнка
04.05.1899 ст.
Дочь: Некрасова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №2678, стр. 36 Черкизово село, Св. Ильи Пророка церковь