Ступина (Некрасова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина (Некрасова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1876 ст.

Отец: Некрасов Григорий Алексеевич

Мать: Некрасова (Хаврина) Мария Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №172, стр. 106
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступин Петр Георгиевич

Рождение ребёнка
26.04.1895 ст.

Дочь: Ступина Александра Петровна

Отец ребёнка: Ступин Петр Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1017, стр. 17 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Трехсвятительская у Красных ворот (ч. I-III)
Рождение ребёнка
08.09.1896 ст.

Сын: Ступин Петр Петрович

Отец ребёнка: Ступин Петр Георгиевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1017, стр. 129 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Трехсвятительская у Красных ворот (ч. I-III)
Смерть
Неизвестно

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