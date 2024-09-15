Ступина (Некрасова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1876 ст.
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №172, стр. 106
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.1895 ст.
Дочь: Ступина Александра Петровна
Отец ребёнка: Ступин Петр Георгиевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1017, стр. 17 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Трехсвятительская у Красных ворот (ч. I-III)
Рождение ребёнка
08.09.1896 ст.
Сын: Ступин Петр Петрович
Отец ребёнка: Ступин Петр Георгиевич
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №1017, стр. 129 Метрические книги Москва Сретенский сорок Церковь Трехсвятительская у Красных ворот (ч. I-III)
Смерть
Неизвестно