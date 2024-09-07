Некрасова (Хаврина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1857 ст.
Дата смертиОколо 1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская мещанка Екатерининской слободы, девица.
Бракосочетание
28.10.1873 ст.
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №39, стр. 213
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Крымская (Некрасова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1876 ст.
Дочь: Ступина (Некрасова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №172, стр. 106
Смерть
Около 1880 ст.