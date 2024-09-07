Некрасова (Хаврина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Хаврина) Мария Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1857 ст.

Дата смерти

Около 1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Московская мещанка Екатерининской слободы, девица.
Бракосочетание
28.10.1873 ст.

Муж: Некрасов Григорий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №39, стр. 213
Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Крымская (Некрасова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
03.02.1876 ст.

Дочь: Ступина (Некрасова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Некрасов Григорий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
ЦЕРКОВЬ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ БОГАДЕЛЬНОМ ДОМЕ. ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №172, стр. 106
Смерть
Около 1880 ст.

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