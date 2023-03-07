Власов (Миронов) Михаил Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов (Миронов) Михаил Емельянович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1814 ст.

Отец: Власов Емельян Миронович

Мать: Власова Евдокия Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.08.1834 ст.

Жена: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.12.1834 ст.

Дочь: Власова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.

Дочь: Власова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1839 ст.

Дочь: Власова Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1841 ст.

Дочь: Власова Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Дочь: Власова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.

Дочь: Власова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1847 ст.

Дочь: Власова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1854 ст.

Сын: Власов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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