Власов (Миронов) Михаил Емельянович
Место рождения
Дата рождения01.11.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1814 ст.
Отец: Власов Емельян Миронович
Мать: Власова Евдокия Титовна
Бракосочетание
13.08.1834 ст.
Рождение ребёнка
21.12.1834 ст.
Дочь: Власова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
10.02.1838 ст.
Дочь: Власова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
10.03.1839 ст.
Дочь: Власова Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
17.08.1841 ст.
Дочь: Власова Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.
Дочь: Власова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
04.08.1844 ст.
Дочь: Власова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
16.02.1847 ст.
Дочь: Власова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Рождение ребёнка
03.04.1854 ст.
Сын: Власов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Власова Евдокия Иоанновна
Смерть
Неизвестно