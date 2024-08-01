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Власов Емельян Миронович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Власов Мирон Власович

Мать: Власова (Димитриева) Дарья Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна

Бракосочетание
24.01.1811 ст.

Жена: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1813 ст.

Дочь: Власова (Миронова) Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1814 ст.

Сын: Власов (Миронов) Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.

Сын: Власов (Миронов) Зиновий Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1818 ст.

Сын: Власов (Миронов) Малахий Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1821 ст.

Сын: Власов (Миронов) Нил Емельянович

Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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