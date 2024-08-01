Власов Емельян Миронович
Место рождения
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1811 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1813 ст.
Дочь: Власова (Миронова) Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна
Рождение ребёнка
01.11.1814 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1818 ст.
Рождение ребёнка
30.05.1821 ст.
Сын: Власов (Миронов) Нил Емельянович
Мать ребёнка: Власова (Андреева) Авдотья (Евдокия) Титовна
Смерть
Неизвестно