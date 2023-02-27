Власова (Титова) Евдокия Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Титова) Евдокия Титовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1813 ст.

Дочь: Власова Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1814 ст.

Сын: Власов Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.

Сын: Власов Зиновий Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1818 ст.

Сын: Власов Малахий Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1821 ст.

Сын: Власов Нил Емельянович

Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Емельян Миронович

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