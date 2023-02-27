Власова (Титова) Евдокия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1813 ст.
Дочь: Власова Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович
Рождение ребёнка
01.11.1814 ст.
Сын: Власов Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович
Рождение ребёнка
22.10.1816 ст.
Сын: Власов Зиновий Емельянович
Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович
Рождение ребёнка
25.12.1818 ст.
Сын: Власов Малахий Емельянович
Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович
Рождение ребёнка
30.05.1821 ст.
Отец ребёнка: Власов Емельян Миронович
Бракосочетание
Неизвестно